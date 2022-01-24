Курс доллара и евро на 25 января

Стоимость доллара – 28,4 грн, евро – 32,1 грн.

Во вторник, 25 января, доллар подорожает, а евро подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 25 января:

Доллар США – 28,37 грн (плюс 6 коп.)

Евро – 32,05 грн (минус 6 коп.)

Курсы валют в банках и обменниках 24 января:

Доллар США – 28,20/28,45 грн.

Евро – 31,85/32,20грн.

Напомним, среднегодовой курс на 2022 год в государственном бюджете заложили на уровне 28,6 гривны за доллар. Сколько будет стоить национальная валюта в этом году — в материале.

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