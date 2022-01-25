"Поки не ухвалювали жодних рішень": два офіси НАТО продовжать роботу в Києві

"Поки не ухвалювали жодних рішень": два офіси НАТО продовжать роботу в Києві

Альянс посилив свою присутніть на Східному фланзі.

НАТО не вивозить свій персонал з України: два офіси Альянсу в Києві наразі продовжують працювати без змін.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 25 січня.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, в Брюселі уважно стежать за ситуцією в Україні.

"Ми розглядаємо можливість подальшого посилення нашої присутності у Східній Європі, це може включати розгортання додаткових бойових груп НАТО. Також ми уважно оцінюємо і спостерігаємо за ситуацією у Києві. У нас там є два офіси НАТО. Поки що ми не ухвалювали жодних рішень про вивезення цих людей, які працюють у Києві", - наголосив він.

Альянс вирішив посилити свою присутніть на Східному фланзі. Зокрема, до Литви збираються відправити данський фрегат та бойові літаки F-16. Також чотири винищувачі відправдять до Болгарії і три іспанські кораблі до Чорного моря.

Нагадаємо, лідери США, країн Європи, НАТО та євроінституцій зібралися, аби обговорити безпекову ситуацію через агресію РФ. Зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила рішучу підтримку України з боку ЄС, яка включає новий пакет підтримки у розмірі 1,2 мільярда євро у вигляді пакету екстреної фінансової допомоги та 120 мільйонів євро у вигляді додаткових грантів.

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