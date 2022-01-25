В Україні зростають ціни на цибулю: яка вартість

В Україні зростають ціни на цибулю: яка вартість

Наразі кілограм коштує 15 грн.

На ринках і в магазинах ціни на цибулю до середини весни зростуть на чверть.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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Експерти зауважують, що через низький урожай вартість кілограма може сягнути 20 гривень.

За даними Асоціації Українського клубу аграрного бізнесу, середня вартість кілограма ріпчастої цибулі збільшилася на понад 70% порівняно з цінами за аналогічний період минулого року. Наразі становить майже 15 гривень.

Як повідомлялося, протягом минулого 2021 року Україна збільшила імпорт яловичини на 34% – до 2,78 тис. тонн. Замороженого м'яса завезли 1,94 тис. тонн - 70% від загальних поставок, а свіжого і охолодженого - 0,84 тис. тонн.Найбільше яловичини до України ввозять з Австрії (1 148 тонн), Литви (534 тонни), Польщі (237 тонн), США (182 тонни).

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