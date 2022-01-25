В Украине растут цены на лук: какая стоимость

В Украине растут цены на лук: какая стоимость

В настоящее время килограмм стоит 15 грн.

На рынках и магазинах цены на лук к середине весны вырастут на четверть.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Также читайте В Украине подорожало сало: как изменилась цена

Эксперты отмечают, что из-за низкого урожая стоимость килограмма может достичь 20 гривен.

По данным Ассоциации Украинского клуба аграрного бизнеса, средняя стоимость килограмма репчатого лука увеличилась более чем на 70% по сравнению с ценами за аналогичный период прошлого года. Сейчас составляет около 15 гривен.

Как сообщалось, в течение прошлого 2021 Украина увеличила импорт говядины на 34% — до 2,78 тыс. тонн. Замороженного мяса ввезли 1,94 тыс. тонн — 70% от общих поставок, а свежего и охлажденного — 0,84 тыс. тонн. (237 тонн), США (182 тонны).

Читайте также: