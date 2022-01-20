Украинцы стали больше есть импортной говядины: откуда везут

Импорт вырос более чем на 30%.

В течение прошлого 2021 года Украина увеличила импорт говядины на 34% — до 2,78 тыс. тонн.

Об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса.

Замороженного мяса завезли 1,94 тыс. тонн – 70% от общих поставок, а свежего и охлажденного – 0,84 тыс. тонн.

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Больше всего говядины в Украину ввозят из Австрии (1148 тонн), Литвы (534 тонны), Польши (237 тонн), США (182 тонны).

Кроме того, украинские скотоводы также увеличили объемы продаж говядины за границу. В прошлом году вывезли 27,55 тыс. тонн мяса – это на 11% больше, чем в 2020-м. Следует заметить, что 99% поставок происходило в замороженном виде.

Больше украинской говядины было продано в Китай — 12,33 тыс. тонн, Беларуси — 3,68 тыс. тонн, Казахстана — 3,10 тыс. тонн, Узбекистана — 2,89 тыс. тонн.

К слову, в течение прошлого года из Украины экспортированы агропродукции на общую сумму 27,8 млрд. долл., что составляет 41% общеукраинского экспорта.

Как сообщалось, поголовье коров, свиней, овец и коз в Украине уменьшается. Данные Государственной службы статистики свидетельствуют, что сейчас в стране более 5,5 млн. свиней. Это меньше на 6% по сравнению с прошлым годом. Овец и коз стало меньше на 4%. На 6,5% сократилось и поголовье коров. А за год в стране на 4% увеличилось домашнее птицы. Сейчас в Украине насчитывается 208 млн голов.

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