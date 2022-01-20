Українці стали більше їсти імпортної яловичини: звідки везуть

Імпорт зріс на понад 30%.

Протягом минулого 2021 року Україна збільшила імпорт яловичини на 34% – до 2,78 тис. тонн.

Про це повідомили у Українському клубі аграрного бізнесу.

Замороженого м'яса завезли 1,94 тис. тонн - 70% від загальних поставок, а свіжого і охолодженого - 0,84 тис. тонн.

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Найбільше яловичини до України ввозять з Австрії (1 148 тонн), Литви (534 тонни), Польщі (237 тонн), США (182 тонни).

Кім того, українські скотарі також збільшили обсяги продажу яловичини за кордон. Торік вивезли 27,55 тис. тонн м'яса - це на 11% більше, ніж 2020-го. Варто зауважити, що 99% поставок відбувалося у замороженому вигляді.

Найбільше української яловичини було продано до Китаю - 12,33 тис. тонн, Білорусі - 3,68 тис. тонн, Казахстану - 3,10 тис. тонн, Узбекистану - 2,89 тис. тонн.

До слова, протягом минулого року з України було експортовано агропродукції на загальну суму 27,8 млрд. дол., що становить 41% загальноукраїнського експорту.

Як повідомлялося, поголів'я корів, свиней, овець і кіз в Україні зменшується. Дані Державної служби статистики свідчать, що зараз у країні понад 5,5 млн свиней. Це менше на 6% порівняно з минулим роком. Овець і кіз стало менше на 4%. На 6,5% скоротилось й поголів'я корів. Натомість за рік в країні на 4% побільшало свійської птиціна. Наразі в Україні нараховують 208 млн голів.

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