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Помощи для сына просит мама Артема

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Помощи для сына просит мама Артема

Семье не хватает средств на продолжение лечения.

Летом 2019 года у Артема поднялась температура выше 39 градусов, которая не спадала несколько дней, поэтому ребенка начали обследовать. Анализ крови оказался далеким от нормы и ребенка с поликлиники сразу направили в гематологическое отделение больницы.

На следующие день мы сдали пункцию костного мозга, через три дня пришел результат из Киева лаборатории "Охматдет", и наш диагноз "Острый лимфобластный лейкоз ФАБ-вариант L2." подтвердился... Нам назначили лечение, которое продлится от 9 до 12 месяцев, с курсами химиотерапии», - рассказывает мама мальчика.

С тех пор началось лечение, которое было успешным, у ребенка началась ремиссия и Артему назначили поддерживающую терапию, чтобы не допустить возобновления болезни. Сейчас малыш должен принимать крайне дорогие препараты, на которые у семьи не хватает средств. Они просят о помощи, ведь лечение должно продолжаться годами, на это нужно сотни тысяч гривен.

Реквизиты для помощи:

Аккорд Банк 5167610600237949

Гужва Алина Валерьевна 