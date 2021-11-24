Допомоги для сина просить мама Артема

Родині не вистачає коштів на продовження лікування.

Влітку 2019 року у Артемка піднялась температура вище 39 градусів, яка не спадала кілька днів, тож дитину почали обстежувати. Аналіз крові виявився далеким від норми, і дитину з поліклініки одразу направили до гематологічного відділення лікарні.

«На наступний день ми здали пункцію кісткового мозку, через три дні прийшов результат з Києва лабораторії "Охматдит", і наш діагноз "Гострий лімфобластний лейкоз ФАБ-варіант L2." підтвердився... Нам призначили лікування, яке триватиме від 9 до 12 місяців з курсами хіміотерапії» - розповідає мама хлопчика.

Відтоді почалося лікування, яке було успішним, у дитини почалася ремісія, і Артему призначили підтримувальну терапію, щоб не допустити відновлення хвороби. Але вона не спрацювала, у дитини констатували рецидив і все лікування зараз потрібно почати знову. Артемко має важкий стан, але він мужньо проходить виклики. В цей час мама шукає кошти на його лікування, адже їй все важче купувати препарати, якими лікарня не забезпечена. Вона просить про допомогу.

Реквізити для допомоги:

Аккорд Банк 5167610600237949

Гужва Аліна Валеріївна

Більше інформації https://www.instagram.com/help_tema31/