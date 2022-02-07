Родители Максима просят помочь им в лечении сына

Мальчику необходима усиленная реабилитация.

Максимчик родился в тяжелых родах и это сказалось на здоровье ребенка. Врачам пришлось спасать малыша в реанимации.

"Именно тогда у Максима обнаружили гидроцефалию, и это означало, что нужно ставить шунт, мы ни на секунду не опускали руки и нас взяли в Киев, нам провели операцию, и все было хорошо, пока шунт не дал сбой. Вообщем месяца лечения и 14 операций имели негативные последствия на развитие Максима. Сейчас ему крайне необходима реабилитация", - говорит мама мальчика.

Максим всю свою жизнь лечится. Мальчик до сих пор не сидит, имеет гипертонус в ногах и руках.

"После первого курса реабилитации Максим начал потихоньку ходит с инструктором .Теперь останавливаться нельзя. Нам нужно пять реабилитаций в год. Лечение очень дорого стоит и нашей молодой семье самостоятельно с этим справиться не под силу. Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям, дайте Максимку шанс на полноценную жизнь", - просит мама малыша.

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Ковальчук Светлана Алексеевна