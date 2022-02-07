Батьки Максима просять допомогти їм у лікуванні сина

Хлопчику необхідна посилена реабілітація.

Максимчик народився під час важких пологів і це позначилося на здоров'ї дитини. Лікарям довелося рятувати малюка в реанімації.

"Саме тоді у Максима виявили гідроцефалію, і це означало, що потрібно ставити шунт, ми ні на мить не опускали руки і нас взяли до Києва, нам провели операцію, і все було добре, поки шунт не дав збій. Загалом місяці лікування та 14 операцій мали негативні наслідки на розвиток Максима. Зараз йому вкрай необхідна реабілітація", - каже мама хлопчика.

Максим усе своє життя лікується. Хлопчик досі не сидить, має гіпертонус в ногах та руках.

"Після першого курсу реабілітації Максим почав помаленьку ходити з інструктором. Тепер зупинятися не можна. Нам потрібно п'ять реабілітацій на рік. Лікування дуже дорого коштує і нашій молодій сім'ї самостійно з цим справитися не під силу. Ми звертаємося до всіх небайдужих людей, дайте Максимчику шанс на повноцінне життя", - просить мама малюка.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 4731 2191 2134 2459

Ковальчук Світлана Олексіївна