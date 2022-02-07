Наталка Денисенко повідомила про проблеми зі здоров'ям

Акторка підозрює, що заразилася "Омікроном".

Відома українська акторка Наталка Денисенко розповіла про проблеми зі здоров'ям.

Акторка підозрює, що заразилася "Омікроном". Наразі Наталка добре почувається. Втім, декілька днів тому у неї була температура, а також боліло горло. Денисенко підозрює, що в неї коронавірус, адже в її оточенні багато хто хворіє.

Наталка Денисенко розповіла про проблеми зі здоров'ям / instagram.com/natalka_denisenko

"Багато хто хворіє на "Омікрон". Я вже також підозрюю, що ми хворіємо. Тест ми не здавали. Але декілька днів тому у мене була температура 37 та боліло горло, але все минулося", - поділилася артистка.

Наталка запевнила, що у четвер здасть кров на аналізи, аби переконатися, чи дійсно у неї "Омікрон". Вона хоче знати, чи продовжувати їй і далі сидіти на самоізоляції, чи вже можна продовжувати працювати.

Наталка Денисенко розповіла про проблеми зі здоров'ям / instagram.com/natalka_denisenko

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