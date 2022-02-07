Наталка Денисенко сообщила о проблемах со здоровьем

Актриса подозревает, что заразилась "Омикроном".

Известная украинская актриса Наталья Денисенко рассказала о проблемах со здоровьем.

Актриса подозревает, что заразилась "Омикроном". Сейчас Наталка хорошо себя чувствует. Впрочем, несколько дней тому назад у нее была температура, а также болело горло. Денисенко подозревает, что у нее коронавирус, ведь в ее окружении многие болеют.

Наталка Денисенко рассказала о проблемах со здоровьем / instagram.com/natalka_denisenko

"Многие болеют "Омикроном". Я уже также подозреваю, что мы болеем. Тест мы не сдавали. Но несколько дней назад у меня была температура 37 и болело горло, но все прошло", — поделилась артистка.

Наталка заверила, что в четверг сдаст кровь на анализы, чтобы убедиться, действительно ли у нее "Омикрон". Она хочет знать, продолжать ли ей и дальше сидеть на самоизоляции, или уже можно продолжать работать.

Наталка Денисенко рассказала о проблемах со здоровьем / instagram.com/natalka_denisenko

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