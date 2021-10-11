В помощи нуждается Марьянка Матов

Ребенок должен проходить усиленную реабилитацию.

Марьяна Матов родилась при тяжелых родах на 35 неделе беременности, и из-за асфиксии у крохи пострадал мозг. Это повлекло за собой проблемы со здоровьем ребенка.

Сейчас диагноз Марьяны - ДЦП, задержка психического и речевого развития. В свои два года она уже самостоятельно сидит, стоит (держась за опору), но не ходит и не разговаривает. «Очень отстаем в физическом и психоэмоциональном развитии от своих сверстников. Врачи говорят, что наш ребенок очень целеустремленный и перспективный, но необходимы постоянные реабилитации и занятия с различными специалистами: ЛФК, массаж, бобат-терапевт, логопед, психолог, ортопедическая коррекция, плавание и многое другое», - рассказывает мама Марьяны.

Это все создает большую финансовую нагрузку на бюджет семьи. Они уже самостоятельно не могут справиться со счетами на лечение, но отказаться от реабилитации - значит поставить крест на развитии ребенка. Поэтому семья девочки ищет все возможные пути сбора средств.

«У нас, несмотря на все усилия, не хватает средств, поэтому мы решились просить помощи у людей. Кроме постоянной реабилитации, мы каждый день самостоятельно занимаемся дома с Марьяной не покладая рук. Потрачено очень много сил и денег, но положительные результаты есть, и мы верим в светлое будущее нашего ребенка! За эти два года мы выбились из сил материально, ведь в семье работает только один папа. Прошу вас помочь в достижении цели для нашего младшего ребенка и поставить ее на ноги», - просит мама Марьяны.

Реквизиты для помощи:

Номер карточки ПриватБанка: 4149 4991 1312 8241

Мама: Матов Татьяна Николаевна

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