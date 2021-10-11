Допомоги потребує Мар’янка Матов

Дитина має проходити посилену реабілітацію.

Мар’яна Матов народилася під час важких пологів на 35 тижні вагітності, і через асфіксію у крихітки постраждав мозок. Це спричинило проблеми зі здоров’ям дитини.

Зараз діагноз Мар’яни - ДЦП, затримка психічного та мовного розвитку. У свої два роки вона вже самостійно сидить, стоїть (тримаючись за опору), але не ходить і не розмовляє. «Дуже відстаємо у фізичному та психоемоційному розвитку від своїх однолітків. Лікарі кажуть, що наша дитина дуже цілеспрямована і перспективна, але необхідні постійні реабілітації та заняття з різними фахівцями: ЛФК, масаж, бобат-терапевт, логопед, психолог, ортопедична корекція, плавання, голкотерапія тощо», - розповідає мама Мар’янки.

Це все спричиняє велике фінансове навантаження на бюджет родини. Вона вже самостійно не може впоратись із рахунками за лікування, проте відмовитись від реабілітації означає поставити хрест на розвитку дитини. Тож родина дівчинки шукає всі можливі шляхи збирання коштів.

«У нас, попри усі зусилля, не вистачає коштів, тому ми наважились просити допомоги у людей. Крім постійної реабілітації, ми щодня самостійно не покладаючи рук займаємося вдома з Мар’яною. Витрачено дуже багато сил і грошей, але позитивні результати є, і ми віримо в світле майбутнє нашої дитини! За ці два роки ми вибилися з сил матеріально, адже в родині працює лише тато. Прошу вас допомогти в досягненні мети для нашої молодшої дитини і поставити її на ноги», - просить мама Мар’янки.

Реквізити для допомоги:

Номер картки ПриватБанку: 4149 4991 1312 8241

Мама: Матов Тетяна Миколаївна

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