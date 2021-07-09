Суд избрал меру пресечения "Голосеевскому стрелку"

Адвокаты настаивали, что их подзащитного не нужно держать за решеткой.

Мера пресечения так называемому "Голосеевскому стрелку" избрал суд в Киеве. Иван Мартынюк, которого подозревают в покушении на убийство нескольких лиц, будут держать за решеткой следующие два месяца без права внесения залога.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Елена Мацюцька.

Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры, хотя адвокат подозреваемого уверяла, что такой меры пресечения ее подзащитный не должен получить, ведь нет никаких доказательств, что он стрелял в полицию умышленно. «Поскольку отсутствуют какие-либо доказательства, что у Мартынюка был умысел о лишении жизни милиционера. Ни одного доказательства», — отметила адвокат подозреваемого Татьяна Охримчук.

Сам подозреваемый, которого также доставили в зал суда, уверял, что начал стрелять, когда с входной двери начали срезать петли, он не знал, кто это делает, поэтому открыл огонь. Уверяет, что не знал о полиции, хотя сам ее и вызвал в квартиру, где все и произошло.

Адвокаты заявили, что будуть оспаривать решение.

Напомним, 7 июля около 10 утра на Голосеевском проспекте мужчина забаррикадировался в одной из квартир. Он через закрытую дверь несколько раз совершил выстрелы. В результате чего полицейский получил ранение руки. Кроме того, пострадал еще один человек — у нее медики диагностировали ранение лица.

На момент стрельбы вместе с Мартынюком в квартире находилась гражданская жена. Подозреваемый добавил, что не мог открыть правоохранителям дверь, поскольку был взломан замок. Он не может понять, почему полицейские участвовали в распылении двери. Мартынюк также пояснил, что разлив бензин по квартире, испугавшись угроз штурма КОРДа.

Отмечается, что из-за долгов квартиру Мартынюка выставили на электронные торги, и ее купили новые собственники. Именно с ними у него продолжается конфликт.



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