В Киеве сегодня состоится крестный ход

В Киеве сегодня состоится крестный ход

Традиционная процессия верующих и молебен состоятся по случаю 1033-й годовщины Крещения Руси.

Сегодня, 27 июля, в Киеве состоится крестный ход. Традиционная процессия верующих и молебне состоятся по случаю 1033-й годовщины Крещения Руси.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса ни один из приходов крестный ход не проводил. Сегодня Православная церковь Украины годовщину Крещения Руси будет отмечать всенощным бдением в Михайловском Соборе.

Между тем в Киев должны съехаться десятки тысяч паломников Украинской православной церкви (Московского патриархата) — они после обеда двинутся крестным ходом от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры.

Городские власти объявили о перекрытии дорог на их маршруте. Еще от 6 утра для въезда и выезда закрыли практически весь центр вокруг Михайловского монастыря и часть Крещатика.

Не проехать и по Парковой дороге от улицы Грушевского до Аскольдовой могилы. С 14:00 движение ограничат в сторону Киево-Печерской Лавры.

Новости Украины: в Киеве пройдет крестный ход по случаю 1033 годовщины Крещения Руси

Напомним, ранее в патрульной полиции Киева сообщили, по каким улицам будет ограничено движение 27 июля.

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