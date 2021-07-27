Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 27 июля

За последние сутки количество больных коронавирусом выросло более чем на 600.
В Украине по состоянию на утро 27 июля зафиксирован 681 новый подтвержденный случай коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 27 человек, еще 515 людей выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
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Также за минувшие сутки были госпитализированы 266 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 22 330 человек;
- методом ИФА — 8 918 человек;
- экспресс-тестами — 13 491 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 249 344 человека;
- выздоровели — 2 184 880 человек;
- летальных исходов — 52 876;
- проведено ПЦР-тестов — 11 301 274.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях.