Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 27 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 27 июля

За последние сутки количество больных коронавирусом выросло более чем на 600.

В Украине по состоянию на утро 27 июля зафиксирован 681 новый подтвержденный случай коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 27 человек, еще 515 людей выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

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Также за минувшие сутки были госпитализированы 266 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 22 330 человек;

методом ИФА — 8 918 человек;

экспресс-тестами — 13 491 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 249 344 человека;

выздоровели — 2 184 880 человек;

летальных исходов — 52 876;

проведено ПЦР-тестов — 11 301 274.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях.

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