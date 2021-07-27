Помогите Саше преодолеть рак крови

Лечение ребенка продолжается в Турции

Месяц назад жизнь многодетной семьи Науменко радикально изменилась, ведь 5-летнему сыну Саше подтвердили диагноз "Острый лимфобластный лейкоз" (рак крови). И теперь семья делает все возможное, чтобы собрать 120 000 долларов на прохождение лечения в одной из клиник Турции.

Болезнь проявилась очень внезапно и резко — 25 мая 2021 вечером малыш почувствовал тошноту, а к утру следующего дня появился кашель, а потом и температура. Семейная врач назначил лечение, которое за несколько дней подействовало, но не на долго, потом у ребенка диагностировали пневмонию и добавили антибиотики. Но ситуация не улучшалась, температура поднималась до 39 градусов, дальнейшие обследования показали увеличение печени и селезенки. 14 июня у малыша заподозрили лейкоз, а через три дня его подтвердили. Еще через несколько дней семья отправилась лечить малыша за рубежом и объявила сбор средств.

Местные врачи срочно обследовали Сашу и уже начали лечение. «Сделали химию, вроде бы обычная капельница в необычной упаковке... Страшно признавать это и принимать, что эти процедуры становятся обычным делом, обычной рутиной, такой, как почистить зубы или вынести мусор... У Сани все проходило спокойно без каких-либо обострений и сложностей, просто лежал, просто смотрел мультики. Как только потом выяснил, что именно этот препарат может вызвать страшную аллергическую реакцию в большинстве случаев», — рассказывает отец мальчика, который находится с сыном на лечении.

Саша очень мужественно переносит все испытания, которые на него выпали. Малыш даже согласился побрить голову, чтобы не видеть выпадения волос и сына поддержал отец.

Сегодня первый раз, когда мы решили нанести удар по болезни первыми ... Когда мы не стали ждать последствий и побочных ... Опубликовано Помощь Саше Науменко "лейкоз" суббота, 24 июля 2021

Сейчас семья с помощью друзья и неравнодушных людей собрала почти 40 000 долларов, поэтому им не хватает еще 80 000, они очень надеются, что чуткие украинцы со всего мира помогут им собрать нужную на спасение жизни ребенка сумму.

Реквизиты для помощи:

Приватбанк 5168742721918914

монобанк 4441114423265782

Науменко Илона

USD

IBAN UA523052990000026209688012968

4731219618256725

NAUMENKO ILONA

EUR

IBAN UA593052990000026200683216401

4731219618256733

NAUMENKO ILONA

Больше информации и реквизитов https://www.instagram.com/help_sashanaumenko/

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