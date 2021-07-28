В Одессе коммунальщика, вслед за косилкой, затянуло под трамвай

В Одессе коммунальщика, вслед за косилкой, затянуло под трамвай

Медики говорят, что мужчине чудом удалось выжить.

В Одессе косаря газонов затянуло под передний тележку трамвайного вагона. Он состоялся переломами ног.

Об этом сообщают журналисты ТСН.

Мужчина косил траву неподалеку трамвайного пути и не рассчитал дистанцию до колеи. Под трамвай сначала попала косилка. А потом — затянуло и самого коммунальщика.

Водитель сразу остановил трамвай, но коммунальщика заблокировало под вагоном. Освобождать его пришлось автокраном, который поднял переднюю часть трамвая. Спасатели передали пострадавшего медикам.

Врачи говорят: ему повезло, что выжил, кроме того, травмы оказались такими, которые можно вылечить. Предварительно — у мужчины перелом обеих ног.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку