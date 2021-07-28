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Михаил Поплавский впервые показал своего внука

Михаил Поплавский впервые показал своего внука

instagram.com/poplavskiy_michail

Артист снял наследника в новом клипе.

Украинский артист Михаил Поплавский впервые показал своего внука.

Исполнитель выпустил новый клип на песню "Сину мій", где главным героем стал Егор — сын Александра Поплавского. Мальчик воплотил образ своего отца в детстве.

Михаил Поплавский с сыном, невесткой и внуком / © instagram.com/poplavskiy_michail
Михаил Поплавский с сыном, невесткой и внуком / instagram.com/poplavskiy_michail

В видеоновинке Михаил Поплавский решил показать любовь отца к сыну. Артист убежден, что любовь и защиту, уверенность и вера в себя — величайший дар отца сыну. Так, в клипе родственники играют в шахматы и находятся в далеком будущем.

"Клип "Сину мій "особенный для меня. Это был актерский дебют моего внука. Его эмоции — настоящие, искренние и светлые. Это гимн всем сыновьям Украины!" — прокомментировал звездный дедушка.

В комментариях сторонники оценили клип и отметили, что у звезды растет замечательный внук.

  • Это прекрасно, всегда интересно и отлично
  • Егор молодец
  • Классный малыш и песня невероятная, очень хорошо получилось
  • Внучек настоящий талант

Напомним, не так давно Михаил Поплавский рассекретил свою пенсию. Также звезда поделился, продюсирует ли свою невестку.