Михаил Поплавский рассекретил свою пенсию

Также звезда поделился, продюсирует ли свою невестку.

Украинский артист Михаил Поплавский, который недавно объявил о завершении карьеры певца и ректора, рассекретил свою пенсию.

Так, звезда уже получает пенсию, в частности, как ректор с многолетним стажем. В программе "Світське життя" звезда сообщил, что ежемесячно получает около 16 000 гривен.

"У меня помощники получают и она "уходит" сразу. Я даже не знаю, думаю, что получаю как народный депутат, где-то около 16-17 тысяч", — поделился артист.

Знаменитость добавил, что на пенсии собирается отдыхать и заниматься бизнесом. Также певец хочет больше проводить времени со своим внуком.

Невестка Поплавского Алина запела. На вопрос Кати Осадчей, уж не сам ли звездный свекор продюсирует красавицу, он ответил "нет".

"Это ее инициатива, я ей не помогаю. Я сказал: "Если хочешь петь — пой, хочешь танцевать — танцуй. Это твоя звездная дорога. Как ты сделаешь старт, как реализуешь творческие амбиции, будет зависеть твое успешное будущее". Я продюсировать невестку не буду, мне есть чем заниматься", — заявил звезда.

Напомним, ранее Михаил Поплавский прокомментировал строительство скандального роскошного имения. Недавно в Сети появилось видео с недвижимостью звезды.

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