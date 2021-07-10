Тарабарова рассказала, как долго не общалась с экс-возлюбленным Дантесом после их разрыва

Тарабарова рассказала, как долго не общалась с экс-возлюбленным Дантесом после их разрыва

Певцы встречались более 10 лет назад.

Украинская певица Светлана Тарабарова вспомнила, как несколько лет не общалась со своим бывшим, певцом Владимиром Дантесом.

Артист был первой любовью звезды. Так, исполнители встречались во время участия в одном вокальном шоу, говорится в "Світському житті". Пара разорвала отношения не на позитивной ноте и долго даже не здоровалась.

"Мы были малы, амбициозные, очень энергичные и расстались не очень положительно. 10 лет прошло, или больше, и сейчас мы уже с улыбкой здороваемся. А несколько лет точно не здоровались. И Вова, и я — огонь, а вместе — это просто нереально", — поделилась звезда.

Сейчас же, Дантес счастлив в браке с Надей Дорофеевой, а Светлана замужем за своим продюсером Алексеем Бондарем. В этом году пара отпразднует 5 годовщину свадьбы. Певица поделилась, какой сюрприз готовит любимому.

"Хочу нам вдвоем приобрести тур в Каппадокию и посмотреть на воздушные шары, покататься, только вдвоем", — рассекретила Тарабарова.

Напомним, не так давно Светлана Тарабарова впервые засветила лицо 7-месячной дочери. Певица показала кадры с милой фотосессии.

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