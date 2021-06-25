DANTES выпустил первый сольный альбом

Один из треков артист посвятил звездной жене Наде Дорофеевой.

Певец и телеведущий Владимир Дантес выпустил первый сольный альбом "Твоя любимая музыка".

Это сборник-ретроспектива, который полностью изображает внутреннее состояние артиста: порой грустный или меланхолический, иногда дерзкий или романтический. Треки с разным посылом, настроением и состоянием — это все в новом сольном альбоме DANTES.

Пресc-служба DANTES

"Мой первый альбом — это синергия всей той музыки, на которой я рос, и которая мне нравилась. Сегодня я слушал рок, завтра — жуткую попсу, послезавтра — классику, да и вообще мог слушать все в один день и час. Я надеюсь, что этот альбом отзовётся у каждого внутри, потому что в нем собрано все, на чем мы росли. Это не альбом ностальгии, не альбом старой музыки. Это альбом — ретроспектива. Все что в альбоме, то, какой я есть, то холерический, то веселый, то грустный, то романтичный, то дерзкий — это я", — прокомментировал артист.

Пресc-служба DANTES

В альбом "Твоя любимая музыка" вошли треки с отголосками той музыки, на которой мы все выросли, а треклист содержит 6 песен, интро и кавера: Sasha, "Другая музыка", "Блин", "Книги", "Suka", "Девочка" и "Бьет по глазам".

Альбом "Твоя любимая музыка"

Также звезда поделился, как создавалась его пластинка. Лирическим акцентом альбома стала песня "Девочка", посвященная жене Наде Дорофеевой и 10-летию их пары. Это трек о знакомстве с Надей, об эмоциях, которые на протяжении всех лет певец испытывает к своей возлюбленной.

"В августе будет 10 лет, как мы вместе. В этой песне те эмоции, которые я испытываю каждый день, когда смотрю на Надю. Все как тогда. История о том, что любовь живет три года — это полная ерунда. Любовь постоянно с тобой, если смотришь на человека ежедневно и любишь его. Просто она меняется, становится другой, переходит из страсти в глубокое чувство. Хотя место страсти тоже остается", — поделился Дантес.

Пресc-служба DANTES

Также сильным синглом альбома стал трек Suka, написанный для Дантеса Дорофеевой.

"Я сказал Наде: "Ты себе такие крутые треки пишешь, почему мне не напишешь? Пожалуйста, напиши и мне". Надя очень быстро написала песню Suka. Мы записывали полностью всю песню вместе и для меня это был совершенно новый опыт", — рассказал исполнитель.

В альбом также вошла самая сольная песня Дантеса "Блин", которая долгое время оставалась неопубликованной. Ее для певца написала автор хита "Охрана отмена" Jerry Heil.

Пресc-служба DANTES

"Тут пришла на помощь самая-самая первая песня, она была написана совместно с Jerry Heil — это песня "Блин". Так мы и познакомились с Jerry Heil, я рассказал ей историю про себя, как я себя ощущал в тот момент, когда начинал возвращаться на сцену. Эта песня полностью характеризует мои внутренние переживания и рефлексии по этому поводу", — прокомментировал Дантес.

Артист поделился, что в новом альбоме ему важно не просчитывать формулу хита, а создать альбом, который нравится ему самому.

"Я понял, что, наверное, сделал самое важное — я наконец-то порадовал себя. Моим триггером было то, что песня должна нравиться мне: мне должно быть не стыдно ее петь, слушать в машине, слушать при друзьях, показывать ее друзьям. Все ищут формулу хита, каждый пытается просчитать как и что сделать. Мне тоже хочется понять эту формулу, но наверное прежде всего хочется, чтобы мои треки было кайфово слушать в будущем, и чтоб они не были только для сегодняшнего дня. Чтобы через несколько лет они имели какую-то ценность и что-то значили, и смогли рассказать обо мне моим друзьям или детям", — комментирует Дантес.

Пресc-служба DANTES

Напомним, на днях Владимир Дантес, вслед за женой, сыграл свой первый сольный концерт. Артист исполнил песни из нового альбома.

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