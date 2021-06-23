Владимир Дантес, вслед за женой, сыграл свой первый сольный концерт

Артист исполнил песни из нового альбома.

Украинский ведущий и певец Владимир Дантес, вслед за своей звездной супругой Надей Дорофеевой, сыграл свой первый сольный концерт.

32-летний исполнитель поделился новостью с фанатами в своем фотоблоге. На своей странице в Instagram музыкант добавил фото с выступления, на котором представил свой новый альбом.

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"Сегодня впервые вышел на сцену со своим концертом. Такое ощущение, что я там был всегда. Это все благодаря людям, которые были на презентации дебютного альбома. Это мои друзья, моя мама и моя невероятная Надя Дорофеева. Одна знакомая написала, что это как побывать в лагере на самой последней дискотеке, где каждая песня очень важная. Теперь и я так чувствую", — поделился под постом Дантес.

Любимая артиста, Надя Дорофеева, также поделилась в Сети видео с выступления мужа. Певица поздравила Владимира с дебютом и пожелал чтобы в его песни и голос влюблялись поклонники.

Поддержать музыканта пришли такие звездные гости как Алексей Дурнев, Слава Демин, Lida Lee, Антон Птушкин, Ян Гордиенко, Jerry Heil и другие.

Напомним, недавно Надя Дорофеева в секси-луках, также сыграла свой первый сольный концерт в Киеве. Артистка исполнила собственные хиты и порадовала зрителей крутыми сюрпризами.

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