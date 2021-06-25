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DANTES випустив перший сольний альбом

DANTES випустив перший сольний альбом

Пресслужба DANTES

Один з треків артист присвятив зірковій дружині Наді Дорофєєвій.

Співак і телеведучий Володимир Дантес випустив перший сольний альбом "Твоя любимая музыка".

Це збірник-ретроспектива, який повністю зображає внутрішній стан артиста: часом сумний або меланхолійний, іноді зухвалий або романтичний. Треки з різним посиланням, настроєм і станом — це все в новому сольному альбомі DANTES.

© Пресслужба DANTES
Пресслужба DANTES

"Мій перший альбом — це синергія всієї тієї музики, на якій я виріс, і яку я любив. Сьогодні я слухав рок, завтра — жахливу попсу, післязавтра — класику, та й взагалі міг слухати все в один день і годину. Я сподіваюся, що цей альбом відгукнеться у кожного всередині, тому що в ньому зібрано все, на чому ми росли. Це не альбом ностальгії, не альбом старої музики. Це альбом — ретроспектива. Все що в альбомі, то, який я є, іноді холеричний, іноді веселий, сумний, романтичний або зухвалий — це я”, — прокоментував артист.

© Пресслужба DANTES
Пресслужба DANTES

До альбому "Твоя любимая музыка" увійшли треки з відгомонами тієї музики, на якій ми всі виросли, а треклист містить 6 пісень, інтро і каверу: Sasha, "Другая музыка", "Блин",  "Книжки", "Suka", "Девочка" і "Бьет по глазам".

Альбом "Твоя любимая музыка"

Також зірка поділився, як створювалася його платівка. Ліричним акцентом альбому стала пісня "Девочка", присвячена дружині Наді Дорофєєвої та 10-річчю їхньої пари. Це трек про знайомство з Надею, про емоції, які протягом усіх років співак відчуває до своєї коханої.

"У серпні буде 10 років, як ми разом. У цій пісні ті емоції, які я відчуваю кожного дня, коли дивлюся на Надю. Все як тоді. Історія про те, що кохання живе три роки — це повна нісенітниця. Кохання постійно з тобою, якщо дивишся на людину щодня і кохаєш її. Просто вона змінюється, стає іншою, переходить з пристрасті в глибоке почуття. Хоча місце пристрасті теж залишається", – поділився Дантес.

© Пресслужба DANTES
Пресслужба DANTES

Також сильним синглом альбому став трек Suka, написаний для Дантеса Дорофєєвою.

"Я сказав Наді: "Ти собі такі круті треки пишеш, чому мені не напишеш? Будь ласка, напиши й мені". Надя дуже швидко написала пісню Suka. Ми записували повністю всю пісню разом і для мене це був абсолютно новий досвід", – розповів виконавець.

До альбому також увійшла найперша сольна пісня Дантеса "Блин", яка довгий час залишалася неопублікованою. Її для співака написала авторка хіта "Охрана отмена" Jerry Heil.

© Пресслужба DANTES
Пресслужба DANTES

"Тут прийшла на допомогу най-най перша пісня, вона була написана спільно з Jerry Heil — це пісня "Блин". Так ми і познайомилися з Jerry Heil, я розповів їй історію про себе, як я почувався в той момент, коли починав повертатися на сцену. Ця пісня повністю характеризує мої внутрішні переживання та рефлексії з цього приводу", — прокоментував Дантес.

Артист поділився, що в новому альбомі йому важливо було не прораховувати формулу хіта, а створити альбом, який подобається йому самому.

"Я зрозумів, що, напевно, зробив найважливіше — я нарешті потішив себе. Моїм тригером було те, що пісня повинна подобатися мені: мені має бути не соромно її співати, слухати в машині, слухати перед друзями, показувати її друзям. Всі шукають формулу хіта, кожен намагається розрахувати, як і що зробити. Мені теж хочеться зрозуміти цю формулу, але напевно перш за все хочеться, щоб мої треки було кайфово слухати в майбутньому, і щоб вони не були лише для сьогоднішнього дня. Щоб за кілька років вони мали якусь цінність і щось значили, і змогли розповісти про мене моїм друзям або дітям", — коментує Дантес.

© Пресслужба DANTES
Пресслужба DANTES

Нагадаємо, днями Володимир Дантес, слідом за дружиною, відіграв свій перший сольний концерт. Артист виконав пісні із нового альбому.