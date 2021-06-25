DANTES випустив перший сольний альбом

Один з треків артист присвятив зірковій дружині Наді Дорофєєвій.

Співак і телеведучий Володимир Дантес випустив перший сольний альбом "Твоя любимая музыка".

Це збірник-ретроспектива, який повністю зображає внутрішній стан артиста: часом сумний або меланхолійний, іноді зухвалий або романтичний. Треки з різним посиланням, настроєм і станом — це все в новому сольному альбомі DANTES.

Пресслужба DANTES

"Мій перший альбом — це синергія всієї тієї музики, на якій я виріс, і яку я любив. Сьогодні я слухав рок, завтра — жахливу попсу, післязавтра — класику, та й взагалі міг слухати все в один день і годину. Я сподіваюся, що цей альбом відгукнеться у кожного всередині, тому що в ньому зібрано все, на чому ми росли. Це не альбом ностальгії, не альбом старої музики. Це альбом — ретроспектива. Все що в альбомі, то, який я є, іноді холеричний, іноді веселий, сумний, романтичний або зухвалий — це я”, — прокоментував артист.

Пресслужба DANTES

До альбому "Твоя любимая музыка" увійшли треки з відгомонами тієї музики, на якій ми всі виросли, а треклист містить 6 пісень, інтро і каверу: Sasha, "Другая музыка", "Блин", "Книжки", "Suka", "Девочка" і "Бьет по глазам".

Альбом "Твоя любимая музыка"

Також зірка поділився, як створювалася його платівка. Ліричним акцентом альбому стала пісня "Девочка", присвячена дружині Наді Дорофєєвої та 10-річчю їхньої пари. Це трек про знайомство з Надею, про емоції, які протягом усіх років співак відчуває до своєї коханої.

"У серпні буде 10 років, як ми разом. У цій пісні ті емоції, які я відчуваю кожного дня, коли дивлюся на Надю. Все як тоді. Історія про те, що кохання живе три роки — це повна нісенітниця. Кохання постійно з тобою, якщо дивишся на людину щодня і кохаєш її. Просто вона змінюється, стає іншою, переходить з пристрасті в глибоке почуття. Хоча місце пристрасті теж залишається", – поділився Дантес.

Пресслужба DANTES

Також сильним синглом альбому став трек Suka, написаний для Дантеса Дорофєєвою.

"Я сказав Наді: "Ти собі такі круті треки пишеш, чому мені не напишеш? Будь ласка, напиши й мені". Надя дуже швидко написала пісню Suka. Ми записували повністю всю пісню разом і для мене це був абсолютно новий досвід", – розповів виконавець.

До альбому також увійшла найперша сольна пісня Дантеса "Блин", яка довгий час залишалася неопублікованою. Її для співака написала авторка хіта "Охрана отмена" Jerry Heil.

Пресслужба DANTES

"Тут прийшла на допомогу най-най перша пісня, вона була написана спільно з Jerry Heil — це пісня "Блин". Так ми і познайомилися з Jerry Heil, я розповів їй історію про себе, як я почувався в той момент, коли починав повертатися на сцену. Ця пісня повністю характеризує мої внутрішні переживання та рефлексії з цього приводу", — прокоментував Дантес.

Артист поділився, що в новому альбомі йому важливо було не прораховувати формулу хіта, а створити альбом, який подобається йому самому.

"Я зрозумів, що, напевно, зробив найважливіше — я нарешті потішив себе. Моїм тригером було те, що пісня повинна подобатися мені: мені має бути не соромно її співати, слухати в машині, слухати перед друзями, показувати її друзям. Всі шукають формулу хіта, кожен намагається розрахувати, як і що зробити. Мені теж хочеться зрозуміти цю формулу, але напевно перш за все хочеться, щоб мої треки було кайфово слухати в майбутньому, і щоб вони не були лише для сьогоднішнього дня. Щоб за кілька років вони мали якусь цінність і щось значили, і змогли розповісти про мене моїм друзям або дітям", — коментує Дантес.

Пресслужба DANTES

Нагадаємо, днями Володимир Дантес, слідом за дружиною, відіграв свій перший сольний концерт. Артист виконав пісні із нового альбому.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання