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Київ взявся за правила для електросамокатів: відео

Київ взявся за правила для електросамокатів: відео

КМДА

Столична влада та сім прокатних сервісів підписали меморандум про співпрацю.

Київ взявся за правила для електросамокатів.

Столична влада та сім прокатних сервісів підписали меморандум про співпрацю.

Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1" за 25 червня.

Документ встановлює нові правила пересування електротранспорту вулицями міста - адже у ПДР цих норм немає . Відтепер максимальна швидкість для самоката - 20 кілометрів на годину. А у спеціально визначених зелених, пішохідних та історичних зонах – 14 кілометрів. А от там, де зазвичай велике скупчення людей та біля адміністративних будівель, самокати не можна використовувати взагалі. На під’їзді до них транспортні засоби будуть вимикатися самі.

Прокатні сервіси мають страхувати кожного користувача - від нещасних випадків і травм у разі використання самокату. Поліс має покривати витрати на медичну допомогу, а також шкоду, завдану майну третіх осіб. В сумі це - від 100 тисяч гривень. Також впорядкують зони, де заборонено залишати самокати.

Меморандум діятиме поки Верховна рада не ухвалить відповідний закон, який визначатиме статус і порядок діяльності електросамокатів та інших засобів електромобільності.

Прокат електросамокатів: що зміниться після підписання Меморандуму з операторами

  • Максимальна швидкість знижується із 30-35 км/год до 20 км/год. У спеціально визначених (зелених, пішохідних та історичних) зонах швидкість має сягати не більше 14 км/год.
  • Запроваджуються зони, де буде заборонено залишати самокати: історичний центр, зони навколо дипломатичних установ, окремих державних органів, правоохоронних органів, а також суб’єктів, які ведуть свою діяльність у галузі національної безпеки і оборони.
  • Запроваджено спеціальний перелік зон, на під’їзді яких, самокат буде вимикатися. Серед них: Пейзажна алея, пішохідна частина вулиці Сагайдачного, деякі релігійні та чутливі зони, наприклад, кладовища, а також частина зон навколо органів державної влади.
  • Операторів зобов'язано страхувати кожного користувача на випадок нещасних випадків і травм при використанні самокату. Поліс має покривати витрати на медичну допомогу та лікування, а також шкоду, завдану майну третіх осіб – від 100 тисяч гривень.
  • На кожний самокат із обох боків має наноситись спеціальний номер у форматі літери і трьох цифр. Це дозволить людям скаржитися адресно, передавати інформацію так, щоб ідентифікувати порушників було легше.
  • Будуть впорядковані точки ранкового старту: 1025 точок будуть у всіх районах Києва на чітко затверджених паркомісцях на 5 і 10 самокатів. І лише з них самокати мають стартувати.

Зазначимо, на сьогодні тільки в Києві курсує понад 4 тисячі прокатних електросамокатів. А до кінця року їхня кількість збільшиться до 7 тисяч.

Нагадаємо, у центрі Києва дівчина розбила обличчя та отримала травми рук і численні садна через несправний самокат, у якого відмовили гальма. 

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