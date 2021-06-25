Київ взявся за правила для електросамокатів: відео

Столична влада та сім прокатних сервісів підписали меморандум про співпрацю.

Київ взявся за правила для електросамокатів.

Столична влада та сім прокатних сервісів підписали меморандум про співпрацю.

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Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1" за 25 червня.

Документ встановлює нові правила пересування електротранспорту вулицями міста - адже у ПДР цих норм немає . Відтепер максимальна швидкість для самоката - 20 кілометрів на годину. А у спеціально визначених зелених, пішохідних та історичних зонах – 14 кілометрів. А от там, де зазвичай велике скупчення людей та біля адміністративних будівель, самокати не можна використовувати взагалі. На під’їзді до них транспортні засоби будуть вимикатися самі.

Прокатні сервіси мають страхувати кожного користувача - від нещасних випадків і травм у разі використання самокату. Поліс має покривати витрати на медичну допомогу, а також шкоду, завдану майну третіх осіб. В сумі це - від 100 тисяч гривень. Також впорядкують зони, де заборонено залишати самокати.

Меморандум діятиме поки Верховна рада не ухвалить відповідний закон, який визначатиме статус і порядок діяльності електросамокатів та інших засобів електромобільності.

Прокат електросамокатів: що зміниться після підписання Меморандуму з операторами

Максимальна швидкість знижується із 30-35 км/год до 20 км/год. У спеціально визначених (зелених, пішохідних та історичних) зонах швидкість має сягати не більше 14 км/год.

Запроваджуються зони, де буде заборонено залишати самокати: історичний центр, зони навколо дипломатичних установ, окремих державних органів, правоохоронних органів, а також суб’єктів, які ведуть свою діяльність у галузі національної безпеки і оборони.

Запроваджено спеціальний перелік зон, на під’їзді яких, самокат буде вимикатися. Серед них: Пейзажна алея, пішохідна частина вулиці Сагайдачного, деякі релігійні та чутливі зони, наприклад, кладовища, а також частина зон навколо органів державної влади.

Операторів зобов'язано страхувати кожного користувача на випадок нещасних випадків і травм при використанні самокату. Поліс має покривати витрати на медичну допомогу та лікування, а також шкоду, завдану майну третіх осіб – від 100 тисяч гривень.

На кожний самокат із обох боків має наноситись спеціальний номер у форматі літери і трьох цифр. Це дозволить людям скаржитися адресно, передавати інформацію так, щоб ідентифікувати порушників було легше.

Будуть впорядковані точки ранкового старту: 1025 точок будуть у всіх районах Києва на чітко затверджених паркомісцях на 5 і 10 самокатів. І лише з них самокати мають стартувати.

Зазначимо, на сьогодні тільки в Києві курсує понад 4 тисячі прокатних електросамокатів. А до кінця року їхня кількість збільшиться до 7 тисяч.

Нагадаємо, у центрі Києва дівчина розбила обличчя та отримала травми рук і численні садна через несправний самокат, у якого відмовили гальма.

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