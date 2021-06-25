Світовий банк дасть Україні 350 млн доларів: на що підуть кошти

Світовий банк дасть Україні 350 млн доларів: на що підуть кошти

Гроші призначені для розвитку економіки в період пандемії.

Уряд України та Світовий банк уклали угоду на суму 350 млн доларів.

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Про це 25 червня у своєму телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник українського Кабміну зазначив, що кошти будуть спрямовані на розвиток економіки в період пандемії, соціальну підтримку вразливих верств населення й на посилення державних інституцій.

"Ми зможемо реалізувати системні проєкти для справедливого розвитку ринку землі, продовжити реформу газового сектору, а також зміцнити кредитний ринок", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Світовий банк надасть Україні 2,5 млрд гривень ($90 млн) для розгортання додаткових можливостей у боротьбі з пандемією коронавірусу. Це передбаченого угодою про початок в Україні проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні", яку 18 травня уклав МОЗ та Міжнародний банк реконструкції та розвитку.

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