Skoda анонсувала появу декількох бюджетних електромобілів

Це повинно статися до 2030 року.

Компанія Skoda збирається випустити декілька бюджетних моделей електромобілів.

Так, генеральний директор марки Томас Шефер оголосив, що до 2030 року планується випустити як мінімум три нових автомобілів з нульовим рівнем викидів. Всі вони будуть нижче Enyaq iV з точки зору ціни і розміру.

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Одна з анонсованих новинок виявиться компактним хетчбеком в дусі VW ID.1, а другий - недорогий електрокар, який приміряє кузов компакт-кросу.

Ще один аспект майбутньої реформи модельного ряду марки: голова Skoda виключив хетчбек Fabia RS, засновану на новому поколінні суперміні. Для такої "зарядженої" моделі не знайшлося економічного обґрунтування. Водночас марка не планує йти на північноамериканський ринок, незважаючи на заплановане розширення в інших регіонах.

В цілому ж чехи прагнуть до 2030 року довести свої річні світові продажі до 1,5 млн машин.

До кінця десятиліття Skoda очікує, що на електромобілі будуть припадати 50-70 відсотків її продажу в Європі. Автовиробник також націлений на скорочення шкідливих викидів до 2030-го майже вдвічі, коли всі три його автозаводи в Чехії отримають статус вуглецево нейтральних.

Додамо, що в компанії Skoda є електрокар Enyaq iV. Ця модель стала другим електромобілем в гамі чеського бренду після компактного хетчбека Citigoe iV.

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