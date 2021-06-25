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Skoda анонсировала нескольких бюджетных электромобилей

Skoda анонсировала нескольких бюджетных электромобилей

autonews.ru

Это должно произойти до 2030 года.

Компания Skoda собирается выпустить несколько бюджетных моделей электромобилей.

Так, генеральный директор марки Томас Шефер объявил, что к 2030 году планируется выпустить как минимум три новых автомобиля с нулевым уровнем выбросов. Все они будут ниже Enyaq iV с точки зрения цены и размера.

Одна из анонсированных новинок окажется компактным хэтчбеком в духе VW ID.1, а второй - недорогой электрокар, который примеряет кузов компакт-кросса.

Еще один аспект будущей реформы модельного ряда марки: председатель Skoda исключил хэтчбек Fabia RS, основанную на новом поколении супермини. Для такой "заряженной" модели не нашлось экономического обоснования. В то же время марка не планирует идти на североамериканский рынок, несмотря на запланированное расширение в других регионах.

В целом же чехи стремятся к 2030 году довести свои годовые мировые продажи до 1,5 млн машин.

К концу десятилетия Skoda ожидает, что на электромобили будут приходиться 50-70 процентов ее продаж в Европе. Автопроизводитель также нацелен на сокращение вредных выбросов до 2030 года почти вдвое, когда все три его автозавода в Чехии получат статус углеродно нейтральных.

Добавим, что в компании Skoda уже есть электрокар Enyaq iV. Эта модель стала вторым электромобилем в гамме чешского бренда после компактного хэтчбека Citigoe iV.