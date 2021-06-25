Skoda анонсировала нескольких бюджетных электромобилей

Это должно произойти до 2030 года.

Компания Skoda собирается выпустить несколько бюджетных моделей электромобилей.

Так, генеральный директор марки Томас Шефер объявил, что к 2030 году планируется выпустить как минимум три новых автомобиля с нулевым уровнем выбросов. Все они будут ниже Enyaq iV с точки зрения цены и размера.

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Одна из анонсированных новинок окажется компактным хэтчбеком в духе VW ID.1, а второй - недорогой электрокар, который примеряет кузов компакт-кросса.

Еще один аспект будущей реформы модельного ряда марки: председатель Skoda исключил хэтчбек Fabia RS, основанную на новом поколении супермини. Для такой "заряженной" модели не нашлось экономического обоснования. В то же время марка не планирует идти на североамериканский рынок, несмотря на запланированное расширение в других регионах.

В целом же чехи стремятся к 2030 году довести свои годовые мировые продажи до 1,5 млн машин.

К концу десятилетия Skoda ожидает, что на электромобили будут приходиться 50-70 процентов ее продаж в Европе. Автопроизводитель также нацелен на сокращение вредных выбросов до 2030 года почти вдвое, когда все три его автозавода в Чехии получат статус углеродно нейтральных.

Добавим, что в компании Skoda уже есть электрокар Enyaq iV. Эта модель стала вторым электромобилем в гамме чешского бренда после компактного хэтчбека Citigoe iV.

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