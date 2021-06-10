Skoda начала серийное производство самого дешевого кроссовера марки

В июле начнутся поставки этой модели дилерам.

Компания Skoda начала серийное производство кроссовера Kushaq.

Об этом сообщает пресс-служба чешского производителя.

Отметим, что построенную на платформе MQB A0 In новую модель, которая была официально представлена в марте, примерно можно сравнить по размерам с хорошо знакомым нам компактным кроссовером Skoda Kamiq: длина — 4 221 мм при колесной базе — 2 651 мм, ширина — 1 760 мм, а высота равна 1 612 мм. Skoda Kushaq может похвастаться большим дорожным просветом.

Так, разрабатывать эту модель будут на заводе Škoda Auto Volkswagen India Private Limited в Чакане, Пуна.

skoda-storyboard.com

Под капотом находится трехцилиндровый 1,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 115 лошадиных сил (175 Нм). Мотор с турбонаддувом подключается к стандартной шестиступенчатой механической или дополнительной шестиступенчатой автоматической КПП. Более и мощный четырехцилиндровый 1,5-литровый двигатель мощностью 150 л.с. (250 Нм) поставляется с шестиступенчатой механической или семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

skoda-storyboard.com

Поставки местным дилерам Skoda Kushaq планируется начать в июле. В зависимости от комплектации в Индии автомобиль стоит 1-1,6 миллиона рупий (371 — 595 тысяч гривен).

Ранее Skoda представила свой самый мощный электрический кроссовер.

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