MONATIK похвастался красавицей-женой в мини-шортах

Сейчас супруги находятся в Греции.

Украинский мультиартист и продюсер Дмитрий Монатик сейчас вместе с женой Ириной находится в Греции.

Там супруги совмещают приятное с полезным — работают над новой видеоработой исполнителя и наслаждаются теплыми солнечными днями. На странице в Instagram артист запостил снимок с возлюбленной, на котором они оба позируют в черных нарядах на фоне моря.

instagram.com/monatik_official

Ирина одета в мини-шорты и рубашку, а Дмитрий — футболку, шорты и белые кроссовки.

instagram.com/monatik_official

"Невозможно красиво вокруг ... Особенно слева от меня", — подписал Монатик изображения.

instagram.com/monatik_official

Поклонники неутомимо продолжают восхищаться супругами и, конечно же, наделали им комплиментов:

Как вам повезло друг с другом

Невероятно красивые и счастливые

Какие вы классные! Одно восхищение! Не переставая, хочу мужа, как Монатик. Счастья вам

Напомним, что на днях Ирина Монатик похвасталась фигурой в розовом слипдрессе. Возлюбленная артиста продемонстрировала летний яркий лук.

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