MONATIK похвастался красавицей-женой в мини-шортах

Сейчас супруги находятся в Греции.
Украинский мультиартист и продюсер Дмитрий Монатик сейчас вместе с женой Ириной находится в Греции.
Там супруги совмещают приятное с полезным — работают над новой видеоработой исполнителя и наслаждаются теплыми солнечными днями. На странице в Instagram артист запостил снимок с возлюбленной, на котором они оба позируют в черных нарядах на фоне моря.
Ирина одета в мини-шорты и рубашку, а Дмитрий — футболку, шорты и белые кроссовки.
"Невозможно красиво вокруг ... Особенно слева от меня", — подписал Монатик изображения.
Поклонники неутомимо продолжают восхищаться супругами и, конечно же, наделали им комплиментов:
- Как вам повезло друг с другом
- Невероятно красивые и счастливые
- Какие вы классные! Одно восхищение! Не переставая, хочу мужа, как Монатик. Счастья вам
Напомним, что на днях Ирина Монатик похвасталась фигурой в розовом слипдрессе. Возлюбленная артиста продемонстрировала летний яркий лук.