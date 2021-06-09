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Жена MONATIK в розовом слипдрессе похвасталась фигурой

Жена MONATIK в розовом слипдрессе похвасталась фигурой

instagram.com/irinamonatik

Супруги находится за границей.

Жена украинского певца и продюсера Дмитрия Монатика Ирина, которая на днях очаровала фото с выпускного сыновей, похвасталась ярким летним луком.

Сейчас супруги Монатик находится за границей, где работают над новым клипом. Где именно проходят съемки, пока секрет. Тем не менее Ирина успела продемонстрировать свой образ.

На странице в Instagram возлюбленная Дмитрия запостила снимок, на котором позирует в нежно-розовом слипдрессе, который дополнила разноцветной бананкой. Фотография была сделана на фоне живописных пейзажей.

© instagram.com/irinamonatik
instagram.com/irinamonatik

"Красиво! Невозможно красиво вокруг!" — подписала фото Монатик.

Поклонники отметили, что Дмитрию повезло с женой, поскольку она не только красавица, но и его верная правая рука:

  • Невозможно красивая
  • Какая хорошенькая
  • Просто невероятная
© instagram.com/irinamonatik
instagram.com/irinamonatik

Напомним, что несколько месяцев назад MONATIK с красавицей-женой снялся для Vogue. Супруги украсили страницы модного глянца.