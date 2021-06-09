Дружина MONATIK у рожевому сліпдресі похизувалася фігурою

Подружжя перебуває за кордоном.

Дружина українського співака та продюсера Дмитра Монатіка Ірина, яка днями замилувала фото з випускного їхніх синів, похизувалася яскравим літнім луком.

Наразі подружжя Монатіків перебуває за кордоном, де працює над новим кліпом. Де саме відбуваються знімання, поки секрет. Тим не менше Ірина встигла вже продемонструвати свій образ.

На сторінці в Instagram кохана Дмитра запостила знімок, на якому позує у ніжно-рожевому сліпдресі, який доповнила різнокольоровою бананкою. Світлина була зроблена на фоні мальовничих пейзажів.

instagram.com/irinamonatik

"Гарно! Неможливо гарно навколо!" – підписала фото Монатік.

Шанувальники зазначили, що Дмитру дуже пощастило з дружиною, оскільки вона не лише красуня, а й його вірна права рука:

Неможливо красива

Яка гарненька

Просто неймовірна

instagram.com/irinamonatik

Нагадаємо, що декілька місяців тому MONATIK з красунею-дружиною знявся для Vogue. Подружжя прикрасило сторінки модного глянцю.

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