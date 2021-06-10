MONATIK похизувався красунею-дружиною у мінішортах

Наразі подружжя перебуває у Греції.
Український мультиартист та продюсер Дмитро Монатік наразі разом з дружиною Іриною перебуває у Греції.
Там подружжя суміщає приємне з корисним – працює над новою відеороботою виконавця та насолоджується теплими сонячними днями. На сторінці в Instagram артист запостив знімок з коханою, на якому вони обоє позують у чорних вбраннях на тлі моря.
Ірина одягнена у мінішорти та сорочку, а Дмитро – футболку, шорти та білі кросівки.
"Неможливо гарно навколо... Особливо ліворуч від мене", - підписав Монатік зображення.
Шанувальники невтомно продовжують захоплюватися подружжям та, звичайно ж, наробили їм компліментів:
- Як вам пощастило одне з одним
- Неймовірно гарні та щасливі
- Які ви класні! Одне захоплення! Не перестаючи, хочу чоловіка, як Монатік. Щастя вам
Нагадаємо, що днями Ірина Монатік похизувалася фігурою у рожевому сліпдресі. Кохана артиста продемонструвала літній яскравий лук.