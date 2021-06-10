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MONATIK похизувався красунею-дружиною у мінішортах

MONATIK похизувався красунею-дружиною у мінішортах

instagram.com/monatik_official

Наразі подружжя перебуває у Греції.

Український мультиартист та продюсер Дмитро Монатік наразі разом з дружиною Іриною перебуває у Греції.

Там подружжя суміщає приємне з корисним – працює над новою відеороботою виконавця та насолоджується теплими сонячними днями. На сторінці в Instagram артист запостив знімок з коханою, на якому вони обоє позують у чорних вбраннях на тлі моря.

© instagram.com/monatik_official
instagram.com/monatik_official

Ірина одягнена у мінішорти та сорочку, а Дмитро – футболку, шорти та білі кросівки.

© instagram.com/monatik_official
instagram.com/monatik_official

"Неможливо гарно навколо... Особливо ліворуч від мене", - підписав Монатік зображення.

© instagram.com/monatik_official
instagram.com/monatik_official

Шанувальники невтомно продовжують захоплюватися подружжям та, звичайно ж, наробили їм компліментів:

  • Як вам пощастило одне з одним
  • Неймовірно гарні та щасливі
  • Які ви класні! Одне захоплення! Не перестаючи, хочу чоловіка, як Монатік. Щастя вам

Нагадаємо, що днями Ірина Монатік похизувалася фігурою у рожевому сліпдресі. Кохана артиста продемонструвала літній яскравий лук.