MONATIK похизувався красунею-дружиною у мінішортах

Наразі подружжя перебуває у Греції.

Український мультиартист та продюсер Дмитро Монатік наразі разом з дружиною Іриною перебуває у Греції.

Там подружжя суміщає приємне з корисним – працює над новою відеороботою виконавця та насолоджується теплими сонячними днями. На сторінці в Instagram артист запостив знімок з коханою, на якому вони обоє позують у чорних вбраннях на тлі моря.

instagram.com/monatik_official

Ірина одягнена у мінішорти та сорочку, а Дмитро – футболку, шорти та білі кросівки.

instagram.com/monatik_official

"Неможливо гарно навколо... Особливо ліворуч від мене", - підписав Монатік зображення.

instagram.com/monatik_official

Шанувальники невтомно продовжують захоплюватися подружжям та, звичайно ж, наробили їм компліментів:

Як вам пощастило одне з одним

Неймовірно гарні та щасливі

Які ви класні! Одне захоплення! Не перестаючи, хочу чоловіка, як Монатік. Щастя вам

Нагадаємо, що днями Ірина Монатік похизувалася фігурою у рожевому сліпдресі. Кохана артиста продемонструвала літній яскравий лук.

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