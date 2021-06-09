В Днепре городом пронесся смерч: местные жители публикуют в Сети впечатляющие кадры

Синоптики говорят, что такие воздушные завихрения не несут для населения никакой угрозы.

В Днепре непогода принесла с собой не только дождь, град и подтопления, но и ... смерч.

Также читайте В Черновицкой области пронесся смерч: его сняли на камеру очевидцы

Впечатляющие кадры публикуют в Сети местные жители.

Так, на видео видно, что с земли в воздух поднимается вихрь пыли. Заметили естественное явление в районе улицы Космической. Диаметр смерча небольшой, однако выглядит он весьма впечатляюще, о чем говорят и пользователи Сети.

Отражено действительно уникальное явление стихии.

Люблю такое наблюдать.Захватывает.

За 30 лет видела в Днепре такое пять раз.

В свою очередь синоптики говорят, что подобные завихрения происходят, когда неравномерно прогревается поверхность земли. И действительно — в Днепре ранее фиксировали такие природные явления.

"Настоящему смерчу характерны различные термодинамические условия. Для него должна быть подготовлена атмосфера, должен быть большой контраст температур на поверхности земли и на высоте пяти километров. Они очень часто формируются над водой", — рассказывает ТСН.ua синоптик первой категории Наталья Логвиненко.

Она также подчеркнула, что такого рода метеорологические явления никакой опасности для жителей не несут.

"Там сила ветра не такая, как в смерче. Она не принесет каких-то разрушений и не нанесет вреда", — добавляет синоптик.

Напомним, что Херсонской областью пронесся торнадо. В результате непогоды в селе Ушкалка повреждены заборы, крыши нескольких домов и поваленные деревья.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку