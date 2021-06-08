"Это месть природы": в Днепропетровской области поплыли поля с зерновыми (видео)

Фермеры говорят, что последствия непогоды можно будет увидеть, когда нужно будет собирать урожай.

В Днепропетровской области в результате непогоды затопленными оказались не только дома местных жителей, но также поля с пшеницей и ячменем.

Кадры дождя публикуют пользователи в социальных сетях. На одном из роликов видно, как в поселке Петропавловка ливень буквально смывает поле с подсолнечником. Не менее сильные осадки выпали в Апостоловском районе и Кривом Роге. Там ветер и дождь "уложили" поля с ячменем.

"Сильный дождь, в первую очередь, делает водную эрозию — заиливает почву. В паре с сильным ветром они кладут ячмень и пшеницу. Наносится вред урожаю. Насколько сильный, сейчас оценить трудно. Но в плане урожайности потеряли ориентировочно 30%", — рассказывает ТСН .ua фермер Сергей Суровый.

Он также подчеркнул, что за три дня, согласно его измерениями, в Кривом Роге выпало 74 мм осадков, в Апостоловском районе — 62 мм.

"Для аграриев погода — это вызов. Сейчас люди не могут ухаживать за посевами, не могут вовремя наносить удобрения, потому что просто невозможно зайти в поле", — добавил фермер.

В комментариях пользователи считают, что такая погода — месть природы:

Какие еще нужны знаки, чтобы понять, что нужно менять технологии обработки земли.

Это расплата за халатное отношение к природе, за вырубку лесов, за вырубку лесополосы, по распашка склонов.

Это только начало. Человек загадили планету, а планета теперь смывает с себя всю гадость.

Напомним, что мощный ливень превратил улицы Херсона и Днепра реки. Больше всего пострадали районы в низинах.

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