"Це помста природи": у Дніпропетровській області попливли поля із зерновими (відео)

Фермери говорять, що наслідки негоди можна буде побачити, коли потрібно буде збирати врожай.
У Дніпропетровській області в результаті негоди затопленими виявилися не тільки будинки місцевих жителів, але також поля з пшеницею і ячменем.
Кадри дощу публікують користувачі в соціальних мережах. На одному з роликів видно, як в селищі Петропавлівка злива буквально змиває поле з соняшником. Не менш сильні опади випали в Апостолівському районі та Кривому Розі. Там вітер і дощ "вклали" поля з ячменем.
"Сильний дощ, в першу чергу, робить водну ерозію — замулює грунт. У парі з сильним вітром вони кладуть ячмінь і пшеницю. Завдається шкода врожаю. Наскільки сильна, зараз оцінити важко. Але в плані урожайності втратили орієнтовно 30%", — розповідає ТСН.ua фермер Сергій Суровий.
Він також підкреслив, що за три дні, згідно з його вимірами, в Кривому Розі випало 74 мм опадів, в Апостолівському районі — 62 мм.
"Для аграріїв погода — це виклик. Зараз люди не можуть доглядати за посівами, не можуть вчасно наносити добрива, тому що просто неможливо зайти в поле", — додав фермер.
У коментарях користувачі вважають, що така погода — помста природи:
- Які ще потрібні знаки, щоб зрозуміти, що потрібно змінювати технології обробки землі.
- Це розплата за недбале ставлення до природи, за вирубку лісів, за вирубку лісосмуги, за розорювання схилів.
- Це тільки початок. Людина загадила планету, а планета тепер змиває з себе всю гидоту.
Нагадаємо, що потужна злива перетворила вулиці Херсона і Дніпра на річки. Найбільше постраждали райони в низинах.