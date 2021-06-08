"Це помста природи": у Дніпропетровській області попливли поля із зерновими (відео)

Фермери говорять, що наслідки негоди можна буде побачити, коли потрібно буде збирати врожай.

У Дніпропетровській області в результаті негоди затопленими виявилися не тільки будинки місцевих жителів, але також поля з пшеницею і ячменем.

Кадри дощу публікують користувачі в соціальних мережах. На одному з роликів видно, як в селищі Петропавлівка злива буквально змиває поле з соняшником. Не менш сильні опади випали в Апостолівському районі та Кривому Розі. Там вітер і дощ "вклали" поля з ячменем.

"Сильний дощ, в першу чергу, робить водну ерозію — замулює грунт. У парі з сильним вітром вони кладуть ячмінь і пшеницю. Завдається шкода врожаю. Наскільки сильна, зараз оцінити важко. Але в плані урожайності втратили орієнтовно 30%", — розповідає ТСН.ua фермер Сергій Суровий.

Він також підкреслив, що за три дні, згідно з його вимірами, в Кривому Розі випало 74 мм опадів, в Апостолівському районі — 62 мм.

"Для аграріїв погода — це виклик. Зараз люди не можуть доглядати за посівами, не можуть вчасно наносити добрива, тому що просто неможливо зайти в поле", — додав фермер.

У коментарях користувачі вважають, що така погода — помста природи:

Які ще потрібні знаки, щоб зрозуміти, що потрібно змінювати технології обробки землі.

Це розплата за недбале ставлення до природи, за вирубку лісів, за вирубку лісосмуги, за розорювання схилів.

Це тільки початок. Людина загадила планету, а планета тепер змиває з себе всю гидоту.

Нагадаємо, що потужна злива перетворила вулиці Херсона і Дніпра на річки. Найбільше постраждали райони в низинах.

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