Дэвид Аксельрод неожиданно сбрил бороду

Певец решил сменить имидж.

Украинский певец Дэвид Аксельрод, который недавно растрогал фотографиями с доченькой, показал, как он выглядит без бороды.

На странице в Instagram артист опубликовал серию снимков, на которых показал, как он сбрил бороду. Ранее певец не изменял своему стилю и отпускал щетину, а сейчас он побрился.

Однако, похоже, что звезде не понравился его новый имидж. Он сообщил, что с бородой ему было намного комфортнее.

Дэвид Аксельрод бреет бороду / instagram.com/david__axelrod

Дэвид Аксельрод без бороды / instagram.com/david__axelrod

"Возможно я просто привык, но со щетиной мне комфортнее. Ну и проще. Один раз в две недели что-то, где-то подстричь и все", — признался Дэвид.

Поэтому артист решил, что в ближайшее время больше не будет бриться.

Хотя поклонникам понравился его новый имидж. Они поделились, что ему идет без бороды.

Напомним, недавно Дэвид Аксельрод продемонстрировал, как выглядел в 90-е. Он поделился архивными фотографиями, на которых предстал 15-летним.

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