Финансовый аналитик рассказал, что будет с долларом до конца августа

Финансовый аналитик рассказал, что будет с долларом до конца августа

К концу года курс валют может вырасти до 28,5 грн/доллар.

Гривна будет укрепляться до конца недели, после чего курс валют может вернуться к отметке в 27 грн/доллар.

Такой прогноз в комментарии ТСН.ua озвучил старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

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По его словам, укрепление гривни может продолжаться по крайней мере до конца этой недели, поскольку в пятницу завершается период уплаты квартальных налогов, для которых экспортеры продают дополнительные объемы валюты.

Специалист ожидает, что уже в конце августа валюта может сбалансироваться на уровне около 27 грн за доллар, а в сентябре — еще несколько ослабнуть.

"Однако особого ослабления гривны осенью ожидать не стоит. Высокие цены на зерновые будут способствовать их экспорту и увеличивать предложение валюты, поэтому даже с ростом импорта валютный рынок будет достаточно неплохо сбалансирован", — говорит Тарас Котович.

В то же время, ожидается, что к концу года гривна может подешеветь существенно — до 28 грн/доллар.

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"Если осенью состоится очередная волна притока средств нерезидентов в ОВГЗ, год может завершиться с достаточно крепким курсом гривны в диапазоне 27,5-28 за доллар, а без этого — в диапазоне 28-28.5 грн/доллар", — предполагает Тарас Котович.

Напомним, обменять валюту в Украине стало сложнее — Нацбанк ввел новые правила обмена.

Также сообщалось, что в июле украинцы массово начали нести валюту обменники, но эксперты предостерегают: в конце года гривна может значительно ослабнуть.

О том, что будет с долларом в сентябре и октябре, читайте в эксклюзивном материале ТСН.ua «Курс доллара осенью: насколько еще укрепится гривна и что будет с валютой до конца года».

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