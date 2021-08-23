Алан Бадоев будет преподавать в 1+1 media school

Масштабный обновленный курс стартует 25 августа.
Известный украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев присоединился к звездному составу учебного курса 1+1 media school — "Продюсер Big Entertainment shows".
Куратором курса является Владимир Завадюк — продюсер развлекательных шоу на 1+1.
После прохождения обучения традиционно лучшие студенты попадают в команду больших шоу.
Заметим, к обновленному курсу образовательного проекта 1+1 media пригласили знаменитых представителей шоу-бизнеса из разных сфер. Кроме этого, традиционно делиться опытом и кейсами будет команда создателей "Танцы со звездами", "Голос страны", "Голос. Дети", "Маскарад" и "Липсинк батл".
Напомним, недавно Макс Барских выпустил красочный клип-мюзикл в стиле 50-х. Артист представил видео на трек Just Fly.