Харьковский зоопарк заработал после пятилетней реконструкции

По коллекцией и по условиям содержания животных он стал одним из лучших зоопарков Европы.

Сегодня, 23 августа, Харьковский зоопарк принял первых посетителей. На День города в зоопарке, который реконструировался в течение пяти лет, прошли первые организованные экскурсии.

Посетителей приветствовал руководитель Харькова Игорь Терехов. "То, что вы видите сегодня, это уникальный проект. То, что мы создали, никто в Украине до нас не делал. Это один из лучших зоопарков Европы: и по коллекцией, и по условиям содержания, и с точки зрения того, с какой душой мы все это делали ", — сказал руководитель города.

Сегодня Зоопарк работает в тестовом режиме и принимает льготные категории харьковчан: в частности, детей из многодетных семей и детей, оставшихся без опеки. Также в ближайшее время в Зоопарке смогут попасть те, кто выиграл приглашение в рамках специальных конкурсов. Ограничения связаны с рекомендациями зоологов: чтобы животные избежали стресса через большое количество гостей.

Как ожидается, свободное посещение Зоопарка харьковчанами и гостями города будет доступен уже осенью. Для харьковчан вход будет бесплатным, туристам необходимо будет покупать билеты.

Игорь Терехов также пообещал, что в ближайшее время в Зоопарке поселятся новые животные, а в течение двух лет будет завершено строительство Океанариума.

"Мы получим новых животных: белых медведей, пингвинов. Главное создать условия для них — по этому Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов следит очень жестко", — рассказал Терехов. При этом Европейская ассоциация поставила Харьковском зоопарке высокие оценки после его реконструкции.

Харьковский зоопарк является старейшим в Украине — он начал свою работу в 1895 году.

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