Девушка Тараса Цымбалюка очаровала их романтическими поцелуями

Светлана Готочкина поделилась фотографиями из новой фотосессии с актером.
Девушка украинского актера, звезды сериала "Поймать Кайдаша" Тараса Цымбалюка, бизнесвумен Светлана Готочкина показала фанам немного личной жизни.
На странице в Instagram Готочкина поделилась несколькими романтическими фотографиями из недавней фотосессии, на которых позирует со знаменитым бойфрендом. На черно-белых фотографиях Светлана и Тарас изображены в черной и белой футболке с изображением украинского герба. Пара улыбается и целуется:
"Ценьте каждое мгновение…" – коротко подписала фотографии Готочкина.
В свою очередь, подписчики страницы Светланы рассыпались в комплиментах в адрес влюбленных: "Очень красивая пара", "Как это мило", "Поймала Кайдаша! Хороший выбор", "желаю вам счастья".
Напомним, что актер Тарас Цымбалюк рассказал о романе с бизнесвумен Светланой Готочкиной в ноябре 2022 года. До этого артист был женат на стилистке Тине Антоненко. Экс-возлюбленные были вместе три года и один год в браке.
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