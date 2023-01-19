Девушка Тараса Цымбалюка очаровала их романтическими поцелуями

Девушка украинского актера, звезды сериала "Поймать Кайдаша" Тараса Цымбалюка, бизнесвумен Светлана Готочкина показала фанам немного личной жизни.

На странице в Instagram Готочкина поделилась несколькими романтическими фотографиями из недавней фотосессии, на которых позирует со знаменитым бойфрендом. На черно-белых фотографиях Светлана и Тарас изображены в черной и белой футболке с изображением украинского герба. Пара улыбается и целуется:

Тарас Цымбалюк с девушкой / Фото: instagram.com/got.sveta

"Ценьте каждое мгновение…" – коротко подписала фотографии Готочкина.

Тарас Цымбалюк с девушкой / Фото: instagram.com/got.sveta

В свою очередь, подписчики страницы Светланы рассыпались в комплиментах в адрес влюбленных: "Очень красивая пара", "Как это мило", "Поймала Кайдаша! Хороший выбор", "желаю вам счастья".

Напомним, что актер Тарас Цымбалюк рассказал о романе с бизнесвумен Светланой Готочкиной в ноябре 2022 года. До этого артист был женат на стилистке Тине Антоненко. Экс-возлюбленные были вместе три года и один год в браке.

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