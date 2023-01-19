Дівчина Тараса Цимбалюка замилувала їхніми романтичними поцілунками

Дівчина українського актора, зірки серіалу "Спіймати Кайдаша" Тараса Цимбалюка, бізнесвумен Світлана Готочкіна показала фанам трохи особистого життя.

На сторінці в Instagram Готочкіна поділилася декількома романтичними світлинами з нещодавньої фотосесії, на яких позує зі знаменитим бойфрендом. На чорно-білих знімках Світлана і Тарас зображені у чорній та білій футболці з зображенням українського герба. Пара усміхається та цілується:

Тарас Цимбалюк з дівчиною / Фото: instagram.com/got.sveta

"Цінуйте кожну мить…" – коротко підписала фотографії Готочкіна.

Тарас Цимбалюк з дівчиною / Фото: instagram.com/got.sveta

Своєю чергою, підписники сторінки Світлани розсипалися у компліментах на адресу закоханих: "Дуже гарна пара", "Як це мило", "Впіймала Кайдаша! Файний вибір", "бажаю вам щастя".

Нагадаємо, що актор Тарас Цимбалюк розповів про роман з бізнесвумен Світланою Готочкіною у листопаді 2022 року. До цього артист був одружений зі стилісткою Тіною Антоненко. Ексзакохані були разом три роки і один рік у шлюбі.

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