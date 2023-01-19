Авиакатастрофа в Броварах: когда появятся первые выводы о трагедии

Первые официальные содержательные выводы о причинах авиакатастрофы в Броварах, которая произошла 18 января, могут появиться не раньше, чем через две недели.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

"Я не хотел бы сейчас делать предположений относительно того, было ли вмешательство (сторонних лиц – Ред.), или не было его. Есть несколько версий, которые уже озвучены. Сейчас исполняющим обязанности министра назначен Игорь Клименко. Это правильное решение, которое соответствует той ситуации, которая сложилась, — сказал Сергей Ионушас. — Думаю, чтобы озвучить первые выводы, потребуется не менее двух недель. Эта модель вертолета — сложная машина, пилоты были опытными, но не следует отвергать определенную ошибку. Но есть версия, что не в достаточно хорошем техническом состоянии был двигатель или другие приборы. Эта версия никогда не отбрасывается при расследовании авиакатастроф. Кроме того, были сложные погодные условия. Кроме этого, в стране – военное положение. Не следует и этого отвергать. Могу добавить такое: мы с Денисом Анатольевичем познакомились во время предвыборной кампании, он мог управлять своими эмоциями, имел опыт юридической работы, был человеком с большой буквы и патриотом, это большая потеря для меня лично и для нашей правоохранительной системы. Расследование будет находиться на контроле".

Напомним:

18 января во время авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.

СБУ расследует три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленное уничтожение. Президент и премьер-министр поручили создать спецгруппу для расследования трагедии

нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленное уничтожение. Президент и премьер-министр поручили создать спецгруппу для расследования трагедии По состоянию на 15.45 18 марта поисково-спасательные работы в Броварах завершены. В авиакатастрофе погибли 14 человек, девять из них находились на борту вертолета. Также погиб один ребенок. Ранения получили 25 человек, в том числе 11 детей. Их госпитализировали, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Трагедия в Броварах; удар России по Днепру; постоянные потери – Олег Чабан, Александр Мартыненко

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