Надя Дорофеева поделилась секретом крепких отношений

Артистка подчеркнула, что нужно всегда отстаивать свои границы.

Украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно со своим мужем Владимиром Дантесом отпраздновала "чугунную" свадьбу, рассказала секрет прочных отношений.

В видеоролике "Личные границы: живи сам и дай другому" артистка сообщила, что для начала надо обозначить личные границы в отношениях, ведь нужно иметь свое личное пространство.

"Все, что вы когда-нибудь слышали о" together forever "- ложь. Все книги и фильмы заканчиваются на том, что он и она слились в любви. Никто почему-то не говорит, что быть вместе 24/7 — это начало конца", — рассказала Дорофеева.

Певица добавила, что надо отстаивать личные границы. В частности:

Физические — место, где ты можешь отдохнуть

Интеллектуальные — право на собственную точку зрения и интересы

Эмоциональные — когда уважают твои чувства

Сексуальные — когда "нет", значит "нет"

Временные — время, которое ты проводишь в одиночестве

Материальные — деньги и вещи, принадлежащие только тебе

Также артистка отметила, что все проблемы, которые возникают в отношениях надо проговаривать.

"Ты записался или записалась в зал, а твой партнер думал, что вы вечером пойдете в spa, не бойся проговорить с партнером ситуацию и определиться, что важно для каждого из вас", — сообщила певица.

Отметим, что Надя Дорофеева в июле в 2015 году вышла замуж за певца Владимира Дантеса. Сейчас у них крепкий брак. Недавно артистка поздравляла мужа с днем рождения.

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