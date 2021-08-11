Ким Кардашян показала, какой была Кайли Дженнер до пластики

Светская львица поделилась архивными фото с сестрой.

Младшая сестра семейства Кардашян-Дженнер — Кайли — вчера, 10 августа, отпраздновала день рождения.

Миллиардерше исполнилось 24 года. По этому случаю, ее старшая сестра Ким Кардашян показала архивные фото именинницы. На снимках, которые светская львица запостила в своем Instagram, Кайли появилась еще без пластики лица.

Ким Кардашян и Кайли Дженнер к пластике / instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашян и Кайли Дженнер к пластике / instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашян и Кайли Дженнер к пластике / instagram.com/kimkardashian

Также Ким показала, каким ее родной человек стал сейчас. В частности, она обнародовала снимок, где сестры позируют на шезлонге, селфи вблизи и фото, где девушки появились в роскошных платьях.

instagram.com/kimkardashian

instagram.com/kimkardashian

instagram.com/kimkardashian

"Кайли, крошка, 24-каратное золото!!! У тебя действительно золотое сердце и платиновая душа! Я так горжусь быть твоей сестрой. Ты всегда остаешься такой верной себе, и так прекрасно смотреть, как ты вырастаешь лучшей мамой. Я тебя люблю", — написала Ким.

Напомним, не так давно ненакрашенная Кайли Дженнер в золотистом бикини вблизи показала пышные формы. Звезда вызвала фурор новыми фотографиями.

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