Навальному в России предъявили новое обвинение

Оппозиционера обвиняют в том, что он "создал организацию, посягающую на личность и права граждан".

Российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в заключении, обвинили в создании "объединения, посягающего на личность граждан".

Об этом сообщает Следком России.

Речь идет о созданном им некоммерческом Фонде борьбы с коррупцией.

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"Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний", — говорится в сообщении.

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"Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения. Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность", — отмечают в Следкоме РФ.

Напомним, суд Москвы 2 февраля 2021 года заключил Навального на 3,5 года. Его защита подала апелляцию, но ее не удовлетворили. Впрочем, суд учел его пребывания под домашним арестом и в СИЗО. Как следствие, оппозиционер будет находиться за решеткой 2,5 года.

Политика осудили по так называемому делу "Ив Роше". Сейчас он находится за решеткой в колонии строгого режима №2 города Покров Владимирской области РФ. Команда Навального заявила, что исправительная колония №2 — это одна из самых режимных зон, так называемая "красная".

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