Песня Jerry Heil одержала победу в престижном музыкальном онлайн-конкурсе

На звезду ждет путешествие в США.

Украинская певица Jerry Heil, которая недавно вместе с фанатами спела песню об Украине, стала победительницей известного музыкального онлайн-конкурса.

Так, исполнительница приняла участие в Djooky Music Awards, который происходит ежеквартально. Певица победила в летнем сезоне — Summer 2021 Season.

Jerry Heil зарегистрировалась на онлайн-платформе Djooky и подала свою песню Cheers на конкурс. Певица набрала наибольшее количество голосов и победила. Теперь ее ждет поездка в США и полный цикл студийной работы над песнями в студии Capitol Records в Лос-Анджелесе, где обычно записываются мировые знаменитости.

"Мы это сделали! Я победила! Каждой и каждому, кто голосовал, такой низкий поклон! Мы сила! Вы у меня очень мощные! Мои люди! Спасибо, что вы есть", — поделилась радостной новостью Jerry Heil.

Отметим, что конкурс Djooky Music Awards был создан в 2020 году Андреем Даховским и Брайаном Малуфи. За все время в Djooky Music Awards уже приняли участие более 13 тыс музыкантов из 125 стран.

Победители конкурса выбирают или поезда в США на звукозаписывающую студию, или приз — 20 тыс долларов.

Напомним, Jerry Heil часто радует поклонников своим творчеством. Недавно певица опубликовала интересный клип на новую песню "ТукТукТук".

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