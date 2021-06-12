Святослав Вакарчук объявил о разводе с женой

Пара была вместе более 20 лет.

Украинский певец и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук огорошил новостью.

Артист объявил о разводе с женой Лялей Фонаревой. Об этом звезда написал на своей странице в Instagram.

"Я очень редко пишу о личном, но этот пост именно такой. Случилось так, что после более чем 20 лет счастливой и насыщенной радостью жизни, наши с Лялей дороги разошлись. Причины этого остаются нашим с Лялей личным делом. Ляля и я всегда были, есть и будем близкими людьми. Я бесконечно благодарен ей за более 20 лет, что мы прошли вместе. За любовь, мудрость, за опору. Благодарен за нашу дочь Диану. Благодарен за все", — заявил артист.

Исполнитель добавил, что жизнь продолжается и надеется, что она подарит им достаточно счастливых моментов. Также звезда попросил воздержаться всех от дополнительных вопросов по разрыву.

Святослав Вакарчук с экс-женой и дочерью / facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Заметим, что Святослав Вакарчук и стилист Ляля Фонарева были вместе более 20 лет. Говорят, что официально влюбленные поженились в 2015 году. Однако сам музыкант на эту тему предпочитает не говорить. В Ляли от предыдущего брака есть дочь Диана, с которой у Святослава сложились прекрасные отношения. Более того, Диана работает в команде Вакарчука.

Напомним, еще в апреле Святослав Вакарчук делился фото своей жены. Музыкант поздравил тогда еще любимую с днем рождения.

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