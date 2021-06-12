Святослав Вакарчук оголосив про розлучення з дружиною

Пара була разом понад 20 років.

Український співак та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук приголомшив новиною.

Артист оголосив про розлучення із дружиною Лялею Фонарьовою. Про це зірка написав на своїй сторінці в Instagram.

"Я дуже рідко пишу про особисте, але цей допис саме такий. Сталося так, що після більш ніж 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлися. Причини цього залишаються нашою з Лялею особистою справою. Ляля і я завжди були, є і будемо близькими людьми. Я безмежно вдячний їй за понад двадцять років, що ми пройшли разом. За любов, за мудрість, за опору. Вдячний за нашу доньку Діану. Вдячний за все", – оголосив артист.

Виконавець додав, що життя продовжується та сподівається, що воно подарує їм достатньо щасливих моментів. Також зірка попросив утриматись всіх від додаткових запитань щодо розриву.

Святослав Вакарчук з ексдружиною та донькою / facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Зауважимо, що Святослав Вакарчук та стилістка Ляля Фонарьова були разом понад 20 років. Подейкують, що офіційно закохані одружилися 2015 року. Проте сам музикант на цю тему воліє не говорити. У Лялі від попереднього шлюбу є донька Діана, з якою у Святослава склалися чудові стосунки. Більше того, Діана працює у команді Вакарчука.

Нагадаємо, ще у квітні Святослав Вакарчук ділився фото своєї дружини. Музикант привітав тоді ще кохану з днем народження.

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